Mehmetçik, Kıran-5 operasyonunun sürdüğü 2 bin rakımlı Muş'un Şenyayla kırsalında kuş uçurtmuyor.

Hem karadan hem havadan gözetleme faaliyetlerinin devam ettiğini belirten Bölük Komutanı Yüzbaşı Ahmet Temiz, operasyonların son hızla sürdüğünü, bölgedeki terör örgütü mensuplarının belinin kırıldığını, kalanların da kırılacağını söyledi.

Bölge, teröristlerin kaçış bölgesinde yer alıyordu ama artık her bir metrekaresine Mehmetçik damgasını vuruyor.

Son teknoloji teçhizat ve silahlar kullanılıyor

Zorlu coğrafyada Mehmetçik her türlü şartta göreve hazır. Operasyonlarda son teknoloji ile donatılmış yerli teçhizat ve silahlar kullanılıyor.

Temiz, "Son zamanlarda güçlenen ülkemizle birlikte bizde son derece güçlü bir hale geldik. Tüm silahlarımız teçhizatımız yerli. Aynı zamanda kıyafetlerimiz her türlü iklim şartlarında görev yapmaya müsait." dedi.

İlk kez TRT Haber görüntüledi

Önemli geçiş noktası olan Şenyayla bölgesine bir de üs kuruluyor. Kısa sürede tamamlanması beklenen üssü, ilk defa TRT Haber görüntüledi.

Diyarbakır, Bingöl ve Muş üçgeninde yer alan bölgede çok sayıda sığınak ve mağara imha edildi.

Terör örgütünün kış hazırlıklarına büyük darbe vuruldu.

Kaynak: TRT Haber