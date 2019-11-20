Türkiye’nin son yıllarda milli savunma projeleri konusunda attığı adımlar Mehmetçiğin imkan ve kabiliyetlerini artırmakla kalmıyor, aynı zamanda şehit ve yaralı sayımızın azalmasında da önemli rol oynuyor.

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir’in kısa bir süre önce açıkladığı ‘Kargo İHA’ projesi de yeni bir dönemin habercisi. Uzmanlara göre bu sayede silah ve mühimmattan yakıta, teçhizattan kumanyaya kadar farklı ihtiyaçlar cepheye havadan hızlı, güvenli ve çok daha düşük maliyetle taşınacak.

TRT Haber’in güvenlik kaynaklarından edindiği bilgiye göre, ‘Kargo İHA’ projesinde hava aracının yazılım ve donanımları ‘milli’ olarak geliştirilecek. İlk etapta hazır hale getirilecek araçlar dikey iniş-kalkış yapabilme özelliğine sahip olacak.

Kargo İHA’ların ilk versiyonlarında deniz seviyesine göre 10 bin feet irtifa ve en az 15 kilometre menzilde görev yapabilme kabiliyeti bulunacak. İniş ve kalkışı otonom olarak yapacak. İHA’ların havada asgari kalış süresi ise 60 dakika olarak belirlendi.



Destek unsurlarına saldırıların önüne geçecek

Savunma politikası analisti Turan Oğuz, ‘Kargo İHA’ projesinin temel olarak 3 ayak üzerinde durduğunu anlatarak, “Güvenlik, lojistik ve hız, bu işin temel yaklaşımını niteliyor. Projenin önemini anlamak için, Mehmetçiğin destek unsurlarına yapılan pusu, roket ve mayın saldırılarının sayısının ne denli yüksek olduğuna bakmak yeterli” dedi.





Tehlike minimuma inecek, malzeme dakikalar içinde askere ulaşacak

Kargo İHA’ların devreye girmesiyle birlikte cephedeki askerin çok ciddi avantajlar elde edeceğine dikkat çeken Oğuz, şöyle devam etti:



“Savunma Sanayii Başkanlığının Kargo İHA projesinin belirli aşamaları olacak. Bunu İsmail Demir’in geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamadan da anlayabiliyoruz. Başkan Demir’in henüz bu ayın başında yaptığı açıklamaya göre ilerleyen dönemlerde Türkiye, 500 kilogramın üzerinde yük taşıyabilecek Kargo İHA’lara kavuşabilecek.

Proje hayata geçtikten sonra sahadaki askeri birliğin ihtiyacı olan faydalı yük, merkezden dakikalar içerisinde istenilen noktaya ulaşabilecek. Bu süreç tamamen havadan ilerleyeceği için herhangi bir kara saldırısı riski de olmayacak. Yani EYP, roket ve mayın saldırısı ve benzer olaylarda verdiğimiz şehit-gazi sayımız Kargo İHA’ların göreve başlamasıyla en aza inecek.”





Her türlü hava koşulunda hizmet verebilecek

Oğuz, Kargo İHA’ların hava koşullarından daha az etkilenmesinin de çok önemli olduğunu belirterek, “Teröristlerle sarp yamaçlarda, kimi zaman derin vadilerde, bazen de binlerce metre yükseklikte mücadele ediliyor. Böyle bir noktaya silah, mühimmat ve benzer ihtiyaçları göndermek oldukça zorlu. Kargo İHA ile bu süreç de minimuma inecek ve hemen her türlü hava koşulunda Mehmetçik ihtiyacı olan her şeye kolaylıkla erişebilecek” dedi.



Operasyonlar aralıksız bir şekilde devam edebilecek



Dünyanın teknoloji açısından geldiği nokta itibarıyla askeri operasyonlarda maliyetin de ana maddelerden biri haline geldiğini hatırlatan Oğuz, şunları söyledi:

“Mevcut durumda askeri araçlarla, helikopterlerle, kimi zaman kargo uçaklarla atabildiğiniz adımları bu şekilde İHA’lar ile yapabilecek ve ciddi bir maliyet kazancı sağlamış olacaksınız. Kargo İHA projesi, ‘Operasyonun ilk halkası bitti, yeniden merkeze dönelim. Eksikleri tamamlayıp yeni operasyona başlayalım ya da diğerine kaldığı yerden devam edelim’ yaklaşımını da tarihe gömebilir. Çünkü bu imkan ve kabiliyete sahip olmanız, ‘kesintisiz’ bir askeri operasyon yapma lüksünü de size kazandıracak.”





Cepheye ‘sessiz ve derinden’ ulaşacak

Turan Oğuz, askeri alanda kullanılabilecek 500 kilogram yük taşıyabilen Kargo İHA’lar konusunda ABD ve Rusya’nın da çalışmalar yaptığına değinerek, “Türkiye’nin de yakında testlerini yapacağı Kargo İHA’ların farklı çeşitleri olacak. Özellikle 500 kilogram ve üzeri gibi ciddi bir yükü taşıyabilecek Kargo İHA planlamasının altını çizmekte yarar var. Bunlar basit işler değil, ancak bunu yapabilecek güç, vizyon ve kapasite Türkiye’de var. Kargo İHA’ların gelmesi TSK’ya çok ciddi bir çarpan etkisi kazandıracak” şeklinde konuştu.

Haber: Sertaç Aksan

