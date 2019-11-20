Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-3 Harekatı kapsamında Haftanin bölgesine hava destekli operasyon düzenlendiğini açıkladı.

Açıklamada, eylem hazırlığında olduğu tespit edilen 10 PKK'lı teröristin, beraberlerindeki ağır silah mühimmatı ve akaryakıt ile birlikte etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Kaynak: TRT Haber