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Eylem hazırlığındaki 10 terörist etkisiz hale getirildi20 Kasım 2019 Çarşamba 09:01 - Son Güncelleme 20 Kasım 2019 Çarşamba 09:13
Irak’ın kuzeyinde devam eden Pençe-3 Harekatı kapsamında Haftanin bölgesinde icra edilen hava destekli operasyonda eylem hazırlığında olduğu tespit edilen 10 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-3 Harekatı kapsamında Haftanin bölgesine hava destekli operasyon düzenlendiğini açıkladı.
Açıklamada, eylem hazırlığında olduğu tespit edilen 10 PKK'lı teröristin, beraberlerindeki ağır silah mühimmatı ve akaryakıt ile birlikte etkisiz hale getirildiği belirtildi.
Kaynak: TRT Haber
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