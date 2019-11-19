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Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'tan EYT açıklaması

19 Kasım 2019 Salı 21:05 - Son Güncelleme 19 Kasım 2019 Salı 21:30

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili, "En az 10 analiz yaptık. Her türlü kombinasyonu denedik. Hiçbirinin maliyeti sürdürülebilir değil." dedi.