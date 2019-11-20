İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, devam eden terör operasyonları hakkında bilgi verdi.

Soylu şunları söyledi:

"İnsansız hava aracı unsurlarımızın yer tespitleriyle sadece bu yıl 363, toplamda bin 144 terörist etkisiz hale getirildi. Kıran operasyonları çerçevesinde şu ana kadar 121 terörist etkisiz hale getirildi, 229 mağara ve sığınak imha edildi."

Soylu, "Bir önceki dönemde görevden alınan 94 belediye başkanından 42'si toplam 286 yıl ceza almıştır" dedi.

İçişleri Bakanı Soylu, bu yılın 10 ayında 289 teröristin ikna yoluyla teslim olduğunu söyledi.

Soylu, kasım itibarıyla FETÖ'den 559 bin 64 kişiye işlem yapıldığını, gözaltına alınan 261 bin 700 kişiden 91 bin 287'sinin tutuklandığını açıkladı.

Bakan Soylu, 2016-2019 yıllarında yurt içindeki operasyonlarda, toplam bin 58 DEAŞ'lının etkisiz hale getirildiğini vurguladı.

Soylu,"Sınır ötesinde DEAŞ ve PKK/YPG'ye karşı gerçekleştirilen operasyonlar neticesinde 368 bin 217 Suriyeli ülkelerine dönmüştür" dedi.



Kaynak: AA