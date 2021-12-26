Yıllar önce Türkiye O'nu, TRT ekranlarından tanımıştı. Koyunlarını çağırırken çıkardığı sesle, samimi sohbetiyle izleyenleri gülümsetmişti.

TRT Haber ekibi, Bingöllü Çoban İlhan Orak'ı 13 yıl sonra Solhan ilçesindeki köyünde yeniden ziyaret etti.

Şimdi 67 yaşında olan Orak, o günü hiç unutmuyor:

"Bizim yukarı köy var oraya gittiler. Ben duydum burada. O gün de cuma günüydü. Benim de o zaman 10- 15 koyunum vardı. Onların yanındaydım. Baktım kameracı geldi. Ben de koşarak gittim, heyecanlandım da biraz. Bana "Hayvanlarını çağır" dedi. Ben de çağırdım ama hayvan gelmedi. Kameracı, "Bunlar niye gelmedi?" dedi. Ben de "Benimki değil. Benimki olsa gelir. Benimki beni tanıyor" dedim."

Orak, artık çobanlık yapmıyor. Koyunlarının hepsini satmış. Vaktinin çoğunu torunlarıyla geçiriyor.

Yıllarca severek yaptığı mesleği ise güzel anılarla hafızasında...