Haber Giriş: 26 Aralık 2021 Pazar 10:18Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kocaeli'de midibüs devrildi: 7 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde özel halk midibüsünün devrilmesi sonucu 7 yolcu yaralandı.
İnönü Mahallesi Organize Sanayi Caddesi'nde seyreden T.G. idaresindeki özel halk midibüsü, kontrolden çıkarak yol kenarına devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 7 yolcu, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Etiketler: Kocaeli Trafik Kazası
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