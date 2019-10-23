TRT World Forum başarıyla tamamlandı. TRT Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü İbrahim Eren forumun benzeri etkinliklerden farkını anlattı.

Forumun merkezinde, 7.5 milyar insanı etkileyen küresel meselelerin, insani yanının olduğunu vurgulayan Eren, "Çözüm merkezli konuşuyoruz ve ortak bir gelecek için neler yapabiliriz bunu aramaya gayret ediyoruz." dedi.

Eren sözlerini şöyle sürdürdü;

"Diğer forumlarda ekonomik forumlarda uluslararası siyaset üzerien forumlar konuşulurken burada insan insanı etkilemesi, tabii ki uluslararası politika, ekonomi, Avrupa'yı konuşuyoruz. Orta doğuyu konuşuyoruz ağırlıklı olarak. Ama bunların hepsinin temelinde bir çözüm arayışımız var."

"Küreselleştik ama daha çok ayrıldık"

Forumun ana temasının neden "Küreselleşmenin Krizi: Riskler ve Fırsatlar" olarak belirlendiğini de anlatan İbrahim Eren, "Küreselleşmenin krizinden kastımız şu; Küreselleşen bir dünya vardı fakat iletişim şöyle oldu. İletişim arttı, sosyal medya arttı anca bu bizim birbirimizle daha iyi iletişim sağlamamızı değil, tam tersi küçük küçük gruplara bölünmemizi sağladı. Bu tüm dünya için geçerli, ülkeler böyle, görüşler böyle fikirler böyle. Küreselleştik ama daha çok ayrıldık.

İbrahim Eren, oturumlarda akademisyenler, uzmanlar, fikir insanları ve siyaset yapıcıların, Ortadoğu'dan NATO'nun geleceğine pek çok konuda, hem fikirlerini hem de çözüm önerilerini ortaya koyduğuna da dikkat çekti.

"Çok ciddi tartışmaların oturumların olduğu oturumlar da oldu. Bu tartışmalar bizi sevindiriyor. Çünkü bu tartışmalar sayesinde makul gerçekçi çözümlerle ilgili bizim yayınladığımız raporlarla birlikte dünya kamuoyunda yeni bir soluk yeni bir ses getirebileceğimize inanıyoruz." diye konuşan Eren, 4'üncü forum için çalışmaların ise başladığını açıkladı.

"Forumun arkasındaki en büyük başarı genç ekibimiz"

Eren, "3 yılı geride bıraktık. Artık bundan sonra bizim yapmamız gereken, 4. yılla birlikte, bu yıl gelenekselleşti, bu gelenekselleşen forumda da biz metodolojimizi tartışıyoruz şu anda kendi içimizde. Şunu ifade etmeliyim. Bu forumun arkasındaki en büyük başarı, pay sahibi olan arkadaşlar, en büyük pay sahibi olan arkadaşlar forumu düzenleyen genç ekibimiz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: TRT Haber