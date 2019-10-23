Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), yurt içinde eğitim kurumları inşa etmenin yanı sıra Uluslararası Anadolu İmam Hatip Lisesi (UAİHL), Uluslararası İlahiyat Programı (UİP), Uluslararası Öğrenci Programı (UÖP) gibi projelerle 111 ülkede öğrencilere eğitim imkanı sunarak, milletler arasında gönül köprüleri kuruyor.

Vakıf, öğrencilerin burs, yurt, ulaşım, kitap, kırtasiye ve sağlık giderlerini karşılıyor. Yabancı dil, mesleki alan kursları, sanat atölyesi, kültür gezileri ve kamp gibi faaliyetleri de düzenliyor.

Vakıf bu kapsamda, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Diyanet İşleri Başkanlığı, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK), üniversiteler, yurt dışında bulunan kurum ve kuruluşlar ile iş birliği yapıyor.

Bu yıl yurt içinden ve yurt dışından 42 bin 125 öğrenciye burs desteğinin yanı sıra barınma, yabancı dil ve mesleki alanlarda eğitim desteği veriyor.

[Fotoğraf: AA]

"Eğitim faaliyetleri 2006'da sistematikleşti"

TDV Genel Müdürü Mehmet Savaş Polat, din eğitimi başta olmak üzere eğitim ve kültür hizmetlerinin iyi bir kalitede sunulabilmesi için ciddi gayret gösterdiklerini belirtti.

Vakfın, Diyanet İşleri Başkanlığı, MEB ve YÖK ile iş birliğinin 2006'da eğitim programları şeklinde yeniden planlandığını hatırlatan Polat, bu doğrultuda eğitim faaliyetlerinin sistematikleştiğini anlattı.

[Fotoğraf: AA]

Polat, Türkiye'de bugüne kadar 250 bini aşkın öğrenciye burs verdiklerini söyleyerek, şöyle konuştu:

"Yeni eğitim öğretim döneminde Uluslararası Anadolu İmam Hatip Lisesine 528, Uluslararası İlahiyat Programına 389, Dini Yüksek İhtisas Merkezine 57 ve Uluslararası Kur'an Kursuna 64 olmak üzere bu yıl bin 38 yeni öğrencinin kaydı yapıldı. Ayrıca yüksek lisans ve doktora programında mülakat aşamasında bin 38 öğrenci bulunuyor."

Kaynak: AA