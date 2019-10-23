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TerÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne katÄ±lÄ±m bÃ¼yÃ¼k oranda azaldÄ±23 Ekim 2019 Ã‡arÅŸamba 12:36 - Son GÃ¼ncelleme 23 Ekim 2019 Ã‡arÅŸamba 12:58
Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± SÃ¼leyman Soylu, "YÄ±llÄ±k 5 binli rakamlarla ifade edilen Ã¶rgÃ¼te katÄ±lÄ±m sayÄ±sÄ± 2018'de 136 kisÌ§i, bu yÄ±l da ÅŸu ana kadar 89 kisÌ§idir." dedi.
Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± SÃ¼leyman Soylu, UluslararasÄ± RadikalleÅŸme ve AÅŸÄ±rÄ±lÄ±k Sempozyumu’nda konuÅŸtu.
Bakan Soylu, terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne katÄ±lÄ±mÄ±n ciddi anlamda dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸ gÃ¶sterdiÄŸini belirtti.
Soylu, "YÄ±llÄ±k 5 binli rakamlarla ifade edilen Ã¶rgÃ¼te katÄ±lÄ±m sayÄ±sÄ± 2018'de 136 kisÌ§i, bu yÄ±l da ÅŸu ana kadar 89 kisÌ§idir." diye konuÅŸtu.
Kaynak: AA