Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± SÃ¼leyman Soylu, UluslararasÄ± RadikalleÅŸme ve AÅŸÄ±rÄ±lÄ±k Sempozyumu’nda konuÅŸtu.

Bakan Soylu, terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne katÄ±lÄ±mÄ±n ciddi anlamda dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸ gÃ¶sterdiÄŸini belirtti.

Soylu, "YÄ±llÄ±k 5 binli rakamlarla ifade edilen Ã¶rgÃ¼te katÄ±lÄ±m sayÄ±sÄ± 2018'de 136 kisÌ§i, bu yÄ±l da ÅŸu ana kadar 89 kisÌ§idir." diye konuÅŸtu.

Kaynak: AA