Odağına çocukları alan Türkiye'nin tek medya konferansına, ikinci gününde de ilgi büyüktü. Bine yakın katılımcı, “Dönüşüm” temasının her açıdan ele alındığı oturumları ilgiyle izledi. İzlemekle kalmadı, “Çocuk Medyası” etiketiyle sosyal medyada paylaştı.

İlk oturumun başlığı, çocuk medyası ve ürünün değişimiydi. Çocuk oyunlarının tarihsel dönüşümü ele alındı.

Oyun tasarımcısı Sümeyye Ceylan, "Ben her insanın kendi çağıyla değerlendirilmesi gerektiğine inanıyorum. Yani bu şans meselesi değil, sahip olduğumuz şeylerle, oyun oynamak evet bir şans ama bunu beden oyunları da zeka oyunları da olması gerekiyor. Bunu tamamen dijital, içinde dünyayla bağı olmadan yapmak tabi ki kişisel gelişimimiz açısından çok kötü ama bu dijital oyunların da çok kötü olduğu ve insanlığı kötü bir yere götürdüğü anlamına gelmiyor bence." diye konuştu.

Yeni nesil anne-babaların çocuklarıyla iletişimi

İlgi çekici başlıklardan biri de, teknolojinin bizi nasıl dönüştürdüğüydü. Yeni nesil anne-babaların çocuklarıyla iletişimi tartışıldı.

Girişimci Hakkı Alkan, "Bu yıl doğan bir bebek hiç bir zaman ehliyet sınavına girmeyecek. Bu geleceğe hazır olmamız lazım. Bu bebeğin anne babasının kendini geleceğe hazır edebilmesi için teknolojiden çok iyi anlaması lazım. Hepimizin hayatında teknoloji var akıllı telefonlar var tabletler var bilgisayarlar var. Ama bunları kullanırken çocuğu düşünerek daha da iyi kullanmanın yollarına bakmamız lazım." ifadelerini kullandı.

"Burada sadece misyon üstlenmiş TRT Çocuk var"

Yapımcı ve yönetmen Cansu Akbel de konferansta, kendi çocukluğunun medyasını günümüz çocuk medyasıyla kıyasladı. TRT'nin misyonuna dikkat çekti.

Akbel, "Sadece eğitim değil hepsini içine alacak, eğlenceyi de mesajları da misyonu da içine alan programlara ihtiyacı var çocukların. Şu anda bunlar ölüyor özel sektörde çocuk programı bulamazsınız maalesef. Burada sadece misyon üstlenmiş TRT Çocuk var ve bu misyonu uluslararası platforma taşımış durumda. Bu çok sevindirici." dedi.

TRT Çocuk Medyası Konferansı'nda 2 gün boyunca, 6 ana oturum ve 2 özel oturum düzenlendi.

Katılımcılar ayrıca, alanında uzman isimlerin farklı alanlarda düzenlediği atölye çalışmalarına da katıldı.

Kaynak: TRT Haber