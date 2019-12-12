Türkiye
Büyükçekmece'de camiden musluk çalan kişi yakalandı12 Aralık 2019 Perşembe 17:21 - Son Güncelleme 12 Aralık 2019 Perşembe 17:26
İstanbul Büyükçekmece'deki İbrahim Sancak Camii'nin şadırvan musluklarını çalan kişi yakalandı.
[Fotoğraf: AA]
İstanbul Büyükçekmece Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Mimarsinan'daki İbrahim Sancak Camii'nde son zamanlarda art arda hırsızlık olayları yaşandı.
Bunun üzerine camiye, Büyükçekmece Belediyesi tarafından kamera sistemi kuruldu. Önceki gece saat 01.40 sularında camiye gelen bir kişi, 2 kamerayı devre dışı bırakıp muslukları sökerek kaçtı.
[Fotoğraf: AA]
Polis ekipleri, diğer kameraların görüntülerinden şüphelinin A.A. olduğunu belirledi.
Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA
Etiketler: şadırvan muslukları ibrahim sancak camii Büyükçekmece