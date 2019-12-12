Bakanlıktan açıklama: Kart bilgilerinin tamamının sızdırılması söz konusu değil

Bakanlıktan açıklama: Kart bilgilerinin tamamının sızdırılması söz konusu değil

Rusya ile 15'inci ortak kara devriyesi tamamlandı

Rusya ile 15'inci ortak kara devriyesi tamamlandı

Ekonomi