Haber Giriş: 26 Mart 2022 Cumartesi 10:56Son Güncelleme: Kaynak: AA
Trolle yasa dışı balık avına 41 bin lira ceza
[Fotoğraf: AA-Arşiv]
Mersin'in Silifke ilçesi açıklarındaki yasak sahada trolle balık avladığı tespit edilen 3 kişiye 41 bin 604 lira ceza uygulandı.
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Akdeniz Bölge Komutanlığı ekipleri, Taşucu Limanı açıklarında yasa dışı su ürünleri avcılığına yönelik denetim gerçekleştirdi.
Ekipler, kontroller sırasında yasak sahadaki bir tekneden trol ile balık avlandığını belirledi.
Teknedeki 3 balıkçıya 41 bin 604 lira verildi.
Etiketler: Balıkçılık
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