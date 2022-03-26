Profesyonel yayıncılar dinlendi, denemeler yapıldı. İletişim fakültesi öğrencileri TRT Akademi'de eğitim aldı.

TRT Akademi'ye bu kez Sivas Cumhuriyet Üniversitesi ev sahipliği yaptı.

Öğrencilere birçok konuda eğitim verildi

İletişim Fakültesi öğrencilerine yayıncılığın incelikleri öğretildi. Eğitimler 4 gün sürdü.

Atölyede, öğrencilere diksiyondan radyoculuğa birçok konuda eğitim verildi.

Atölye çalışmasına katılan öğrenciler, eğitimleri ilgiyle takip etti.

Profesyoneller ve geleceğin iletişimcileri bir araya geldi

İletişim Fakültesi öğrencileri, TRT Akademi'de öğrendiklerini uygulama imkanı da buldu.

Öğrencilere, TRT Geleceğin İletişimcileri yarışması hakkında da bilgiler verildi.