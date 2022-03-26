Haber Giriş: 26 Mart 2022 Cumartesi 10:06Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
TRT Akademi, iletişim fakültesi öğrencilerine uygulamalı eğitimler verdi
TRT Akademi´nin atölye çalışmalarının adresi bu kez Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi oldu. TRT'nin profesyonelleri, geleceğin iletişimcileriyle bir araya geldi. 4 gün süren atölyede öğrencilere birçok konuda eğitim verildi.
Profesyonel yayıncılar dinlendi, denemeler yapıldı. İletişim fakültesi öğrencileri TRT Akademi'de eğitim aldı.
TRT Akademi'ye bu kez Sivas Cumhuriyet Üniversitesi ev sahipliği yaptı.
Öğrencilere birçok konuda eğitim verildi
İletişim Fakültesi öğrencilerine yayıncılığın incelikleri öğretildi. Eğitimler 4 gün sürdü.
Atölyede, öğrencilere diksiyondan radyoculuğa birçok konuda eğitim verildi.
Atölye çalışmasına katılan öğrenciler, eğitimleri ilgiyle takip etti.
Profesyoneller ve geleceğin iletişimcileri bir araya geldi
İletişim Fakültesi öğrencileri, TRT Akademi'de öğrendiklerini uygulama imkanı da buldu.
Öğrencilere, TRT Geleceğin İletişimcileri yarışması hakkında da bilgiler verildi.
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