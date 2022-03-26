Haber Giriş: 26 Mart 2022 Cumartesi 09:55Son Güncelleme: Kaynak: AA
Konya'da sahte plaka operasyonu
[Fotoğraf: AA]
Konya'da sahte plaka basan iş yerine yapılan operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.
Konya'nın Ereğli ilçesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, resmi belgede sahtecilik suçlarına karışanlara yönelik çalışma başlattı.
Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, 48 sahte plaka, sahte plaka yapımında kullanılan pres makinesi, hidrolik kompresör, mühür baskı makinesi, soğuk mühür ve çok sayıda sahte plaka basımında kullanılan malzeme ele geçirildi.
Operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.
Etiketler: Dolandırıcılık Konya
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