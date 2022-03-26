Haber Giriş: 26 Mart 2022 Cumartesi 10:43Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Ankara yeniden beyaza büründü
[Fotoğraf: TRT Haber]
Başkent Ankara güne kar yağışı ile başladı. Zaman zaman şiddetlenen kar yağışının öğleden sonra durması bekleniyor.
Ankara'da kar yağışı sabah erken saatlerde başladı.
[Fotoğraf: AA]
Kar, araçları ve evlerin çatılarını beyaza bürüdü.
[Fotoğraf: TRT Haber]
Şehir merkezinde ana arterlerde ve sokaklarda trafik akışında herhangi bir aksama yaşanmadı.
[Fotoğraf: AA]
Öğleden sonra durması bekleniyor
Hava sıcaklığı sabah saatlerinde sıfırın altında 2 dereceye kadar düştü. Gün içinde hava sıcaklığının 5 dereceye kadar çıkması bekleniyor.
Kar yağışının öğleden sonra etkisini kaybedeceği öğrenildi.
[Fotoğraf: TRT Haber]
Etiketler: Ankara Kar Yağışı
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