Ankara'da kar yağışı sabah erken saatlerde başladı.

[Fotoğraf: AA]

Kar, araçları ve evlerin çatılarını beyaza bürüdü.

[Fotoğraf: TRT Haber]

Şehir merkezinde ana arterlerde ve sokaklarda trafik akışında herhangi bir aksama yaşanmadı.

[Fotoğraf: AA]

Öğleden sonra durması bekleniyor

Hava sıcaklığı sabah saatlerinde sıfırın altında 2 dereceye kadar düştü. Gün içinde hava sıcaklığının 5 dereceye kadar çıkması bekleniyor.

Kar yağışının öğleden sonra etkisini kaybedeceği öğrenildi.

[Fotoğraf: TRT Haber]