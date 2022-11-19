Haber Giriş: 19 Kasım 2022 Cumartesi 21:42Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Tren çarpan scooter sürücüsü hayatını kaybetti
[Fotograf: AA]
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde hemzemin geçitten geçmek isteyen scooter sürücüsüne yolcu treni çarptı. Sürücü yaşamını yitirdi.
Elektrikli scooter kullanan 20 yaşındaki Hacer Ölmez, tren geçeceği sırada kapalı olan bariyerlerin altından geçerek, yolun karşısına geçmek istedi.
Hızla gelen tren, rayların üstündeki Ölmez'e çarptı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Ölmez'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Kaza sonrası çevrede geniş güvenlik önlemi alındı, tren seferleri durduruldu.
Hayatını kaybeden Ölmez'in cansız bedeni, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
[Fotoğraf: AA]
Etiketler: Sakarya
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