Hava sıcaklığı gece sıfırında altında 10 dereceye düşen Edirne'de "kuru soğuk" yayaların ilerlemesini güçleştiriyor.

Nemle birlikte soğuğun ölçülenden daha fazla hissedildiği kentte su birikintileri, süs havuzları ve nehirlerin bazı kısımları dondu.

Kent sakinlerinden Kadir Yıldırım, soğuk havadan korunmak için kat kat giyindiklerini söyledi.

Edirne'nin ayazının meşhur olduğunu vurgulayan Yıldırım, "Bugünlerde donuyoruz. Çok soğuk. Ben başka şehirlerde eksi 30 dereceleri gördüm ama bu kadar üşümüyordum" dedi.

Osman Kalkan ise havanın sabah saatlerinde çok daha soğuk olduğunu ve korunmak için kalın kıyafetler giydiğine değindi.

Yardımı kabul etmedi

Soğuk havada Saraçlar Caddesi'ndeki bankta battaniye ile yatan kadını gören vatandaşlar durumu polise bildirdi.

Bölgeye gelen ekipler, kadına devletin kendisini otelde misafir edebileceğini söyledi.

Vatandaşların ve polisin ikna çabaları sonuçsuz kaldı. Dışarıda yaşamak istediğini söyleyen kadın, bölgeden uzaklaştı.

Sokakta yaşayan kişi otele yerleştirildi

Hava sıcaklığının sıfırın altında 5 derece olduğu Kırklareli'nde sokakta yaşayan bir kişi, valilik tarafından otele yerleştirildi.

Soğuk havanın etkili olduğu kentte süs havuzları buz tuttu. Bazı vatandaşlar, yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için yem bıraktı.

Belediye ve İl Özel İdaresi ekipleri, buzlanmaya karşı çalışmalarını sürdürüyor.

Tekirdağ

Hava sıcaklığının sıfırın altında 6 derece ölçüldüğü Tekirdağ'da da belediye ekipleri buzlanmaya karşı çalışma yaptı.

Bazı süs havuzları ve çeşmeler soğuktan buz tuttu. Ayakkabı boyacıları da tenekede ateş yakarak ısınmaya çalıştı.