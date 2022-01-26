Haber Giriş: 26 Ocak 2022 Çarşamba 10:26Son Güncelleme: Kaynak: AA
Malatya-Adıyaman kara yolu tırların geçişine kapatıldı
[Fotoğraf: AA]
Malatya-Adıyaman kara yolunda yoğun kar yağışı nedeniyle tır ve kamyon geçişlerine izin verilmiyor.
Kentte etkisini sürdüren kar, trafikte aksamalara neden oluyor.
Yoğun kar ve tipi dolayısıyla Doğanşehir ilçesinde Malatya-Adıyaman kara yolu çift yönlü tır ve kamyon geçişine kapatıldı.
Polis ekipleri, küçük araçların ise kar lastiği veya zincir takılı olması şartıyla yollarına devam etmesine izin veriyor.
Araçlarını yol kenarlarına park eden tır ve kamyon sürücüleri, ulaşımın açılmasını bekliyor.
Etiketler: Adıyaman Hava Durumu Kar Yağışı Malatya Trafik Ulaşım
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