Haber Giriş: 26 Ocak 2022 Çarşamba 10:29Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Çöken çatının altında kalan 25 bin tavuk telef oldu
[Fotoğraf: DHA]
Sakarya'nın Kocaali ilçesinde, bir tavuk çiftliğinin çatısı, üzerinde biriken kar nedeniyle çöktü. Çiftlikteki 25 bin tavuk, çökme ve soğuk hava nedeniyle telef oldu.
Kocaali ilçesi Demiraçma Mahallesi'nde Fatih Yılmaz'a ait tavuk çiftliğinin çatısı, dün üzerinde biriken kar nedeniyle çöktü.
10 bin tavuk çöken çatının altında, geri kalan tavuklar ise soğuk havaya bağlı telef oldu.
Kocaali Belediye Başkanı Ahmet Acar bölgeye gelerek tavuk çiftliğinin sahibi Fatih Yılmaz'dan durum hakkında bilgi alarak, geçmiş olsun dileğinde bulundu.
Etiketler: Sakarya Kar Yağışı
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