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Türkiye
AA 30.05.2023 16:08

Trakya'da sağanak etkili oldu

Edirne ve Tekirdağ'da kuvvetli sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.

Trakya'da sağanak etkili oldu
[Fotograf: AA]

Edirne'de gök gürültülü sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda kısa sürede su birikintileri oluştu.

Özellikle Şükrüpaşa Mahallesi'ndeki bazı caddelerde araçlar trafikte ilerlemekte zorlandı. Bazı vatandaşlar şemsiyelerle yağmurdan korunmaya çalışırken bazıları da iş yerlerinin girişlerinde yağmurun dinmesini bekledi.

Trakya'da sağanak etkili oldu

Hava sıcaklığının 19 derece ölçüldüğü kentte sağanağın akşam saatlerine kadar aralıklarla sürmesi bekleniyor.

Öte yandan yağış, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde de etkili oldu. İlçede aniden bastıran sağanak kısa sürede bazı cadde ve sokakların suyla dolmasına neden oldu.

Trakya'da sağanak etkili oldu

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