AA 11.11.2025 09:21

Trafikte makas kazaya neden oldu: 2 kişi hayatını kaybetti

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi öldü, 2 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde Emir K. idaresindeki , GAP Bulvarı'nda refüjdeki bariyerlere ve direğe çarptı, ardından karşı şeride geçerek iki otomobile çarparak devrildi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 4 kişi hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan Emin G. ve Mustafa A. hayatını kaybetti, 2 yaralının tedavisi sürüyor.

Makas atıp kazaya neden olan otomobil kameraya yansıdı

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kazaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde kaza öncesi şeridinde giden iki aracın arasından makas atarak geçen otomobilin sürücüsünün kontrolü kaybetmesi yer alıyor.

Kazaya sebebiyet veren otomobilin önce refüjdeki bariyerlere ve direğe ardından da karşı şeritteki iki otomobile çarptığı anlar görülüyor.

Trafik Kazası Şanlıurfa
