Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın konuyla ilgili değişiklik yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yönetmelikle, Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Esasları Hakkında Yönetmeliğe "Risk değerlendirmesinde esas alınabilecek trafik kuralı ihlalleri sonucu sürücülere uygulanan ceza puanları ile sürücü belgelerine el konulma süresi ve nedenleri sigorta priminin tespitinde kullanılabilir." ibaresi eklendi.

Ek madde ile;

- Sürücülerin trafik kuralları ihlali sonucu aldığı ceza puanları sigorta primi belirlenirken dikate alınacak.

- Ehliyete el konulma haline bunun süresi ve nedenleri de sigorta priminin tespitinde dikkate alınacak.

Böylece trafik kurallarını ihlal eden, ceza puanı uygulanan sürücüler daha fazla trafik sigortası ödeyecek.

Kaynak: TRT Haber