Alınan bilgiye göre, terör örgütü PKK'nın kamplarından kaçarak Habur Sınır Kapısına gelen 2'si kadın 4 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu.
Gözaltına alınan teröristlerin emniyetteki işlemleri sürdürülüyor.
Kaynak: AA
Şırnak'ın Silopi ilçesinde PKK'lı 4 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu.
Alınan bilgiye göre, terör örgütü PKK'nın kamplarından kaçarak Habur Sınır Kapısına gelen 2'si kadın 4 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu.
Gözaltına alınan teröristlerin emniyetteki işlemleri sürdürülüyor.
Kaynak: AA