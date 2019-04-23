İzmir İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, polis ekipleri il genelinde suç ve suçlularla mücadele kapsamında 15-21 Nisan tarihlerinde ve belirlenen noktalarda uygulamalar yaptı.

Emniyetin farklı birimlerinin yer aldığı uygulamalarda, 606 araç ile 251 motosiklet kontrol edildi, 20 bin 329 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldı.

Kontrollerde çeşitli suçlardan arandığı tespit edilen 423 kişi yakalandı.

Uygulamalarda, 11 ruhsatsız tabanca, 68 mermi, 2 kurusıkı tabanca, 2 av tüfeği, 28 fişek, 68 gram esrar, 3 gram kokain ve 29 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Kaynak: AA