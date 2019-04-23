Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, aralarında ardışık arama yöntemiyle ankesörlü telefonlardan haberleştikleri de tespit edilen 15 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Elazığ ve Ankara'da belirlenen adreslerde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda 15 şüpheli yakalandı.
Gözaltına alınan şüpheliler, Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 4'ü tutuklanırken, 11'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: AA