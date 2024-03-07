Açık 6.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 07.03.2024 17:15

Trafiği tehlikeye düşüren motosiklet sürücüsüne 15 bin lira para cezası

İstanbul Pendik'te, trafik güvenliğini tehlikeye sokacak şekilde sürüş yaptığı belirlenen motosiklet sürücüsüne 15 bin 183 lira para cezası kesildi.

Trafiği tehlikeye düşüren motosiklet sürücüsüne 15 bin lira para cezası
[Fotoğraf: (Arşiv)]

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü görevlileri, bir motosiklet sürücüsünün Ankara Caddesi'nde trafik güvenliği tehlikeye sokacak şekilde sürüş yaptığı anlara ilişkin görüntülerinin sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma başlattı.

İncelemede, motosikletin plaka bilgilerinden kimliği tespit edilen sürücü Y.Y.K. polis ekiplerince yakalandı.

Sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu'nun "tescilli aracı plakasız kullanmak", "akrobatik hareket yapmak", "araçlara izinsiz bir şekilde sembol, ilan, reklam yapıştırmak veya ışıklı, sesli uyarı veren donanım takmak", "far ışıkları noksan şekilde araç kullanmak", "saygısızca araç kullanmak" ve "kask kullanmamak" maddelerinden 15 bin 183 lira para cezası uygulandı.

Aday sürücü olduğu tespit edilen Y.Y.K'nin sürücü belgesine de kalıcı olarak el konuldu.

Y.Y.K. hakkında "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçundan da adli işlem başlatıldı.

ETİKETLER
İstanbul
Sıradaki Haber
Taksim Camii'nde ramazan hazırlığı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
18:54
Bakan Yerlikaya: Cezaevlerinde 309 bin kişi var, yaklaşık yüzde 30'u zehir tacirleri
18:49
Borsa günü yükselişle tamamladı
18:21
Bakan Işıkhan: İŞKUR aracılığıyla iki ayda 208 bine yakın vatandaşımız istihdama katıldı
17:50
Tekirdağ'da 6 milyon liralık vergi kaybı önlendi
17:45
WSJ: Batı Şeria'da 7 Ekim'den beri 5 kaçak yerleşim yeri ile 15 yasa dışı yol inşa edildi
17:40
Rize'de çığ düştü: 2 ev hasar gördü
Gazze'nin kuzeyine havadan insani yardım indirildi
Gazze'nin kuzeyine havadan insani yardım indirildi
FOTO FOKUS
Köpeklerin saldırısında yaralanan Tunahan 3 ay sonra ilk kez hastane bahçesinde
Köpeklerin saldırısında yaralanan Tunahan 3 ay sonra ilk kez hastane bahçesinde
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ