Parçalı Bulutlu 8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 07.03.2024 16:44

İzmir'de trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

İzmir'in Kiraz ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

İzmir'de trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı
[Fotograf: AA]

Devrim Okumuş yönetimindeki otomobil, Köfündere kavşağında Mehmet Atıcı idaresindeki otomobille çarpıştı.

Kazada sürücüler ile araçlardaki Osman Kaymak ile Hakkı Coşkun yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İzmir'de trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

Ağır yaralanan Devrim Okumuş ile Osman Kaymak Ödemiş Devlet Hastanesi'ne, Mehmet Atıcı Kiraz Devlet Hastanesi'ne, Hakkı Coşkun ise Tire Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan Osman Kaymak, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaymak'ın cesedi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

ETİKETLER
İzmir Trafik Kazası
Sıradaki Haber
Gazze'ye yardım gemisi dünyaya Türksat ile bağlanacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:32
Savunma sanayiinde başarılı gençlere sektörde istihdam garantisi
17:27
10 ilde eş zamanlı 'BOZDOĞAN-9' operasyonu: 47 kişi yakalandı
17:13
Azerbaycan, Ermenistan'ın barış süreciyle ilgili iddialarına yanıt verdi
17:13
Bakan Ersoy: Myra ve Andriake için 500 milyon lira ödenek ayırıyoruz
17:14
CHP'de 'DEM Parti' kavgası
17:10
Taksim Camii'nde ramazan hazırlığı
Gazze'nin kuzeyine havadan insani yardım indirildi
Gazze'nin kuzeyine havadan insani yardım indirildi
FOTO FOKUS
Köpeklerin saldırısında yaralanan Tunahan 3 ay sonra ilk kez hastane bahçesinde
Köpeklerin saldırısında yaralanan Tunahan 3 ay sonra ilk kez hastane bahçesinde
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ