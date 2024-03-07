Depremzede kadınlar katıldıkları kurslarda sosyalleşiyor

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023’de yaşanan depremlerin etkilediği Nurdağı’nda yaşayan kadınlar, Çok Amaçlı Toplum Merkezi'nde (ÇATOM) düzenlenen okuma-yazma, medeni hukuk ve yasal haklar, ev ekonomisi ve beslenme, anne eğitimi, bilgisayar, öğrenci destek programları, dikiş nakış kurslarına katılıyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı faaliyet gösteren ÇATOM'da proje yöneticiliği yapan Aysel Karakuş Teke, kadınların sosyal istihdamına yönelik faaliyet ve çalışmalar yaptıklarını, kadınlara yönelik çeşitli dallarda açılan kurslarda eğitim verdiklerini söyledi.

Kurslarla kadınların hem iş öğrendiğini hem de para kazandığını belirten Teke, "İsteyenler açıköğretime giderek usta öğretici oluyorlar ve kendi paralarını kendileri kazanmaya başlıyorlar. İsteyenler de düzenlediğimiz sergilerde ürünlerini satışa çıkararak yine kazanç elde ediyorlar. Buradan meslek sahibi olup da kendi iş yerini açan birçok kişi var." dedi.

Bedensel engelli depremzede Sebiha Şanlı da önceden içe kapanık biri olduğunu, buradaki kursta arkadaşlarıyla bir araya geldiğini ve sosyalleştiğini, çoğu zaman eve bile gitmek istemediğini anlattı.