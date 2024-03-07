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Türkiye
AA 07.03.2024 16:15

Gazze'ye yardım gemisi dünyaya Türksat ile bağlanacak

Türksat, Türk Kızılay'ın öncülüğünde hazırlanan ve 3 bin ton insani yardım malzemesini taşıyan Gazze yardım gemisinin iletişimini genişbant internet hizmetiyle sağlayacak.

Gazze'ye yardım gemisi dünyaya Türksat ile bağlanacak

Şirketten yapılan açıklamaya göre gemi, bağışçılar ve sivil toplum kuruluşlarıyla yapılan işbirliği çerçevesinde sağlanan ambulans, su arıtma sistemi, gıda, hijyen kolisi, içme suyu, çadır ve ilaç gibi yardım malzemelerini taşıyor.

Yükleme işleminin tamamlanmasının ardından yola çıkan geminin, Gazze'ye güvenli bir şekilde ulaşması için büyük öneme sahip iletişim altyapısından Türksat sorumlu olacak.

Türksat'ın yerli ve milli uydu anteni HidrON SOTM antenleri ile Türksat uyduları üzerinden gemiyle canlı ve kesintisiz iletişim sağlanacak. Uydu anteni, Türksat 5B başta olmak üzere tüm Türksat uydularına anında bağlanabilecek.

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Gazze Gemi Kızılay Türksat
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