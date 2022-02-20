Haber Giriş: 20 Şubat 2022 Pazar 09:44Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Trafiği kesip drift yaptı: O anlar kamerada
[Fotoğraf: DHA]
İstanbul'da caddeyi kapatan otomobil sürücüsü drift yaptı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
İstanbul'da geçtiğimiz günlerde bir otomobil sürücüsü, Şile Otoyolu yan yolu kapatarak onlarca sürücünün gözü önünde drift yaptı.
Yolda bir süre drift yapan otomobil, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Etiketler: Drift İstanbul Trafik Trafik Kazası
Sıradaki Haber
1 ayda 6 marketi soyan çeteyi polis yakaladı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz