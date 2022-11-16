Haber Giriş: 16 Kasım 2022 Çarşamba 16:34Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Trafiği aksatan eğlenceye ceza
[Fotograf: İHA]
İstanbul'da araçla yol kapatan 2 kişi müziğin sesini açıp cadde ortasında oynadı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine harekete geçen polis 2 şüpheliyi yakaladı, para cezası kesti.
Beşiktaş Akaretler'de trafiği durduran grup kendilerince eğlenmek istedi. Trafiği aksatan ve çevreyi rahatsız eden gruptan 2 kişi, cadde ortasında oynadı
Arkadaşları da o anları kaydetti. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından polis ekipleri harekete geçti.
Yakalanan 2 kişiye 2 bin 157 lira ceza kesildi.
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