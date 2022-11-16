Haber Giriş: 16 Kasım 2022 Çarşamba 16:16Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Tekirdağ'da 1 ton 370 litre kaçak alkol ele geçirildi
[Fotograf: TRT Haber]
Tekirdağ’ın Marmaraereğilisi ilçesinde 7 adrese düzenlene operasyonlarda 1 ton 370 litre kaçak alkol ele geçirildi.
Tekirdağ’ın Marmaraereğlisi ilçesine bağlı Yeniçiftlik Mahallesinde kaçak alkol üretimi ve satışı yapıldığı duyumu üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı, Kom ve İstihbarat Şube personeli ile birlikte 7 ayrı adreste eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.
Yapılan aramalarda,1 ton 370 litre kaçak alkol ile 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.
Konuyla ilgili Cumhuriyet Savcılığına bilgi verilerek soruşturma başlatıldı.
Etiketler: Tekirdağ Sahte Alkol
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