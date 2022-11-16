Tekirdağ’ın Marmaraereğlisi ilçesine bağlı Yeniçiftlik Mahallesinde kaçak alkol üretimi ve satışı yapıldığı duyumu üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı, Kom ve İstihbarat Şube personeli ile birlikte 7 ayrı adreste eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

Yapılan aramalarda,1 ton 370 litre kaçak alkol ile 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Konuyla ilgili Cumhuriyet Savcılığına bilgi verilerek soruşturma başlatıldı.