Haber Giriş: 16 Kasım 2022 Çarşamba 16:10Son Güncelleme: Kaynak: AA
Girdap operasyonunda 50 gözaltı daha
50 ilde, nitelikli dolandırıcılık ve mali suç gruplarına yönelik "Girdap" adlı operasyon çerçevesinde Çankırı Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 50 şüpheli gözaltına alındı.
Çankırı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde "nitelikli dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik ve kamu kurum ve kuruluşlarını zarara uğratma" suçlarını işleyen zanlılara yönelik yaklaşık bir yıldır süren çalışma sonucu Çankırı Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Çankırı ile Ankara, Antalya, Aydın ve Kırıkkale illerinde operasyon düzenlendi.
Operasyonda 50 şüpheli yakalandı. Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
Etiketler: Emniyet Genel Müdürlüğü Çankırı
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