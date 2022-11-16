Haber Giriş: 16 Kasım 2022 Çarşamba 15:42Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bordo bereliler gökyüzünde süzüldü
Milli Savunma Bakanlığı, Özel Kuvvetler Komutanlığı askerlerinin uçaktan atlayarak gökyüzünde "20'li tutuş" hareketini yaptığı anlarda çekilen görüntüyü paylaştı.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Korkusuz deyince akla onlar gelir. Kahramanlık ve fedakarlık isteyen en zorlu görevlerde onların ismi duyulur. Özel Kuvvetler Komutanlığımızın kahramanları, 20'li tutuş gösterisiyle gökyüzünde adeta ülkemizin birliğini, beraberliğini ve gücünü nakşediyor." ifadelerine yer verildi.
Paylaşımdaki görüntülerde askerlerin uçaktan atlayışı ve gökyüzünde birbirlerine tutundukları anlar yer alıyor.
Etiketler: Milli Savunma Bakanlığı
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