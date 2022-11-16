Haber Giriş: 16 Kasım 2022 Çarşamba 16:15Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Artvin'de sonbahar güzelliği
Artvin'in Borçka ilçesinde bulunan Karagöl, sonbahar renkleriyle ziyaretçilerine güzel manzaralar sunuyor.
Artvin’de her mevsim ayrı güzelliğe bürünen Borçka ilçesindeki Karagöl Tabiat Parkı, sonbaharın renkleriyle hayranlık uyandırıyor.
Doğası ve coğrafi güzellikleriyle yerli ve yabancı turistlerin son yıllarda sıkça ziyaret ettiği Karagöl, sonbaharda sarı, turuncu ve kırmızının tonlarıyla kaplanıyor.
Haber: Fatih Tüysüz
Etiketler: Artvin
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