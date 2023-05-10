Trafiğe kapalı caddede scooter kullanan genç, kadına çarptı

Bodrum’da trafiğe kapalı yollarda kullanılan elektrikli scooterlar, hem sürücüler hem de yayalar için tehlike oluşturuyor.

Buna bazı scooter kullanıcılarının duyarsızlığı ile denetim eksikliği de eklenince tehlikenin boyutu daha büyüyor.

Yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktalarından Çarşı Mahallesi Cumhuriyet Caddesi’nde yaşanan ve güvenlik kamerasına yansıyan scooter kazası, trafiğe kapalı alanda scooter kullanılmasındaki tehlikeyi gözler önüne serdi.

Caddede kalabalığın arasında seyreden scooter, bir işletmeden çıkan genç kadına çarptı. Çarpma sonucu yere düşen yaralı için çevredeki vatandaşlar seferber oldu.

Yaralının hayati tehlikesi bulunmazken, cadde esnafı trafiğe kapalı alanda kontrolsüz şekilde scooter kullanılmasına tepki gösterdi.