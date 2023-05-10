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Türkiye
İHA 10.05.2023 17:45

Freni boşalan minibüs ticari taksiye çarptı: 2 yaralı

Kastamonu’nun İnebolu ilçesinde freni boşalan minibüsün ticari taksiye çarptığı kazada 2 kişi yaralandı.

Freni boşalan minibüs ticari taksiye çarptı: 2 yaralı
[Fotograf: İHA]

Kastamonu’nun İnebolu ilçesi Boyran Mahallesi’nde meydana gelen kazada Şükrü B. idaresindeki Volkswagen marka minibüs, bayırdan aşağı inerken freninin boşalması neticesinde kontrolden çıktı.

Hızla ilerleyen minibüs, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen ticari taksiye çarptı.  Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan minibüs bahçe duvarına çarparak durabildi.

Kazada minibüste bulunan 1 kişi ile ticari taksi sürücüsü yaralandı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, İnebolu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. 
 

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