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Türkiye
AA 10.05.2023 19:09

Togg Hüseyin Amca'dan tam not aldı

Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen "Büyük İstanbul Mitingi"ne katılmak için metronun merdivenlerini yürüyerek çıktığı görüntülerle gündeme gelen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın telefonda görüştüğü 85 yaşındaki Hüseyin Bayraktar, Togg ile Bahçelievler'de gezdirildi.

Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, Siyavuşpaşa Mahallesi'nde yaşayan Bayraktar’ı evinde ziyaret etti.

Burada sohbet ederek çay içen Bahadır, Bayraktar'a Atatürk Havalimanı'nda yapılan mitinge nasıl gittiğini sordu.

Bayraktar da mitinge metroyla gittiğini anlatarak "Yürüyen merdiven kapalıydı. Merdivenden aşağı yürüyerek indim, oradan da yürüyerek çıktım." diye konuştu.

Bu sırada görüntülendiğinin farkında olmadığını ifade eden Bayraktar bir gencin kendisine yardımcı olduğunu dile getirdi.

Bahadır, Bayraktar'ı cuma günü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılması beklenen Bahçelievler'de yapılacak programa davet etti.

Kendisini burada Erdoğan ile yüz yüze görüştürebileceklerini söyleyen Bahadır, Bayraktar'ı Türkiye'nin yerli otomobili Togg ile gezdirmek istediğini söyledi.

Teklifi kabul eden Bayraktar, Bahadır'ın kullandığı Bahçelievler Belediyesine tahsis edilen Togg ile ilçede dolaştı.

Togg aracına güzergah boyunca çevredekiler yoğun ilgi gösterdi.

Togg Hüseyin Amca'dan tam not aldı

Erdoğan telefonla görüşmüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 7 Mayıs'ta Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen "Büyük İstanbul Mitingi"ne katılmak için metronun merdivenlerini yürüyerek çıktığı görüntülerle gündeme gelen Bayraktar ile telefon görüşmesi yapmıştı.

Erdoğan, Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ mitingleri dönüşünde uçakta görüştüğü Hüseyin Bayraktar'a "Hüseyin amca seni bu merdivenlerde yürütenlerden pazar günü bir hesap sormamız lazım." demişti.

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