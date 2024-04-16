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Türkiye
AA 16.04.2024 13:20

Trabzon'dan ilk çeyrekte 319 milyon 990 bin dolarlık ihracat yapıldı

Trabzon'dan yılın ilk üç ayında 319 milyon 990 bin 203 dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

Trabzon'dan ilk çeyrekte 319 milyon 990 bin dolarlık ihracat yapıldı

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu, yaptığı yazılı açıklamada, Trabzon'dan 2024'ün ocak-mart döneminde gerçekleştirilen ihracatın, önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 2 artarak, 319 milyon 990 bin 203 dolara ulaştığını belirtti.

En fazla ihracatın 199 milyon 623 bin 405 dolarla fındık sektöründe gerçekleştirildiğini vurgulayan Kalyoncu, 41 milyon 376 bin 565 dolarla su ürünleri ve mamulleri, 36 milyon 238 bin 270 dolarla yaş meyve sebze, 9 milyon 148 bin 552 dolarla taşıt araçları ve yan sanayi, 7 milyon 705 bin 384 dolarla da savunma ve havacılık sanayi olarak sıralandığı kaydetti.

Kalyoncu, Trabzon'dan üç ayda 110 ülkeye ihracat yapıldığına işaret ederek, en fazla ihracat yapılan ilk 5 ülkenin İtalya, Rusya Federasyonu, Almanya, Polonya ve Fransa olduğunu aktardı.

Almanya'ya yapılan ihracatın yüzde 13, Fransa'ya gerçekleştirilen ihracatın ise yüzde 5 arttığını vurgulayan Kalyoncu, "Japonya, Peru, Tayvan, Malezya, Vietnam, Güney Kore, Çekya, Danimarka, Çin, Birleşik Krallık, Birleşik Arap Emirlikleri, Belçika ve Özbekistan'a yapılan ihracatta önemli oranda artış yaşandı. Geçtiğimiz yılın aynı döneminden farklı olarak Tunus, Fas, Venezuela ve Sri Lanka gibi farklı ülkelere ihracat gerçekleştirilmiştir." değerlendirmesinde bulundu.

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