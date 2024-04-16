Rize-Artvin Havalimanı'nı mart ayında yaklaşık 72 bin yolcu kullandı

Türkiye'nin deniz dolgusu üzerine inşa edilen ikinci havalimanı Rize-Artvin Havalimanı mart ayı verileri açıklandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü'nün açıkladığı verilere göre, Rize-Artvin Havalimanı'ndan Mart ayı boyunca 72 bin 130 yolcu yararlandı.



Havalimanında bu dönemde, yurt içi 533, yurt dışı 5 olmak üzere toplam 538 uçuş yapıldı. Ayrıca, 448 ton yurt içi ve yurt dışı bagaj ve kargo taşındı.

DHMİ, Ocak-Mart 2024 döneminde ise Rize-Artvin Havalimanı'nda uçak trafiğinin 1762, yolcu trafiğinin 239 bin 882 kişi, yük trafiğinin 1683 ton olarak gerçekleştiğini bildirdi.