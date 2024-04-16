Açık 25.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 16.04.2024 13:12

Rize-Artvin Havalimanı'nı mart ayında yaklaşık 72 bin yolcu kullandı

Türkiye'nin deniz dolgu üzerine yapılan ikinci havalimanı Rize-Artvin Havalimanı, Mart ayında toplam 72 bin 130 yolcu tarafından kullanıldı.

Rize-Artvin Havalimanı'nı mart ayında yaklaşık 72 bin yolcu kullandı

Türkiye'nin deniz dolgusu üzerine inşa edilen ikinci havalimanı Rize-Artvin Havalimanı mart ayı verileri açıklandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü'nün açıkladığı verilere göre, Rize-Artvin Havalimanı'ndan Mart ayı boyunca 72 bin 130 yolcu yararlandı.

Havalimanında bu dönemde, yurt içi 533, yurt dışı 5 olmak üzere toplam 538 uçuş yapıldı. Ayrıca, 448 ton yurt içi ve yurt dışı bagaj ve kargo taşındı.

DHMİ, Ocak-Mart 2024 döneminde ise Rize-Artvin Havalimanı'nda uçak trafiğinin 1762, yolcu trafiğinin 239 bin 882 kişi, yük trafiğinin 1683 ton olarak gerçekleştiğini bildirdi.

ETİKETLER
Rize Artvin
Sıradaki Haber
Elden ödediği kira icralık etti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:26
Bakan Şimşek: Cumhurbaşkanımızın tam destek verdiği programımızı daha da güçlendireceğiz
14:23
BAE'de şiddetli yağış: Uçak seferleri iptal edildi
14:21
İtalya, "Filistin devleti kurulması halinde barış için asker göndermeye" hazır
14:20
BM: Gazze'de yaklaşık 1,7 milyon insan zorla yerinden edilmiş durumda
14:09
Gelibolu Yarımadası tatilde 2 milyon ziyaretçiyi ağırladı
13:58
BM Bağımsız Soruşturma Komisyonu: Gazze'deki abluka, hayal edilemeyecek insani felakete yol açtı
İzmir'in gürültücü deniz kuşu martılar
İzmir'in gürültücü deniz kuşu martılar
FOTO FOKUS
Ankara'da scooter kazası: 1 ağır yaralı
Ankara'da scooter kazası: 1 ağır yaralı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ