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Türkiye
AA 15.08.2023 22:20

Trabzon'da yaylada ayı park halindeki otomobile zarar verdi

Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde yaylaya inen ayı, park halindeki otomobili kullanılamaz hale getirdi.

Trabzon'da yaylada ayı park halindeki otomobile zarar verdi
[Fotograf: AA]

Sakarya'da yaşayan Kemal Söyler, tatilde memleketi Şalpazarı ilçesine bağlı Kuzuluk Mahallesi Alaca Yaylası'na geldi.

Yaylaya inen ayı, Söyler'in evin önüne park ettiği otomobile zarar verdi.

Trabzon'da yaylada ayı park halindeki otomobile zarar verdi

Aracın kullanılamaz halde olduğunu gören yoldan geçen vatandaşlar, Söyler'e haber verdi.

Ön camları kırılan, kapılarda ve kaportasında pençe izleri bulunan kullanılamaz haldeki otomobilinin görüntüsünü kaydeden Söyler, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Arkadaşlar ayı arabamı şu hale getirmiş. Görüyorsunuz yani arabamı evimin kapısında şu hale getirmiş" ifadelerini kullandı.

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