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Türkiye
İHA 15.08.2023 21:21

Genç öğretmen serinlemek için girdiği denizde kayboldu

Samsun’da serinlemek için denize giren 24 yaşındaki öğretmen akıntıya kapılarak kayboldu.

Genç öğretmen serinlemek için girdiği denizde kayboldu
[Fotograf: İHA]

Atakum ilçesi Adnan Menderes Bulvarı Cumhuriyet Mahallesi sahil kısmında meydana gelen olayda annesi, ablası ve diğer yakınları ile birlikte Atakum sahiline yüzmek için giden Halil Arıcı bir süre sonra akıntıya kapıldı.

Gözden kaybolan genç öğretmen için Samsun Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından hem su altında hem de su üstünde arama çalışması başlatıldı.

Saatlerce aranan genç bulunamadı.

Olay yerine gelen gencin yakınlarının feryatları yürekleri dağladı.

Denizde kaybolan gencin bu yıl İngilizce öğretmeni olarak Hatay’ın Kırıkhan ilçesine atandığı öğrenildi.

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