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Türkiye
İHA 15.08.2023 21:31

Bursa'da otomobil takla attı: 1 kişi hayatını kaybetti, 2 yaralı

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde otomobilin takla atması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Bursa'da otomobil takla attı: 1 kişi hayatını kaybetti, 2 yaralı

Saat 13.30 sıralarında Akharem Mahallesi'nde meydana gelen kazada Ahmet Gürle idaresindeki otomobil kontrolden çıkarak takla attı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine ambulans sevk edildi.

Sağlık ekipleri otomobil sürücüsü Ahmet Gürle’nin hayatını kaybettiğini belirlerken, araçta bulunan eşi Necmiye Gürle  ile Semra Tepeler yaralandı.

Yaralılar ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesine sevk edildi.

Hayatını kaybeden Ahmet Gürle’nin cenazesi Orhangazi Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu’na sevk edildi.

Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

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