Sürmene ilçesi Oylum Mahallesi Derebaşı mevkiinde 18 Nisan 2022 günü yaylalardan eriyen kar suları sonrası heyelan meydana geldi.

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, yaklaşık iki aydır kentte irili ufaklı 100'ün üzerinde toprak kayması meydana geldiğini açıkladı.

[Fotoğraf: İHA]

Ustaoğlu konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Kaya parçasının düşmesi sonucu Tonya’da iki aileden 4 kişi vefat etti. Onun dışında bu kadar toprak kayması olmasına rağmen herhangi bir can ve mal kaybı yaşamadık. En son Sürmene Oylum’da ciddi bir toprak kayması meydana gelmişti. Oraya gittik yerinde inceledik tedbirlerimizi de aldık. Vatandaşlarımızın yaralarını sarmak adına onları geçici yerleştirmelerini yaptık. Şimdi oradaki suyun tahliyesiyle ilgili de DSİ çalışmalarını başlattı. Bunun yanında bir çok ilçemizde meydana gelen toprak kaymaları sonucu AFAD İl Müdürlüğümüz şu an hasar tespitlerini yapıyor. Oralara yönelik alınacak tedbirlerle ilgili de çalışmalarımızı da bir taraftan sürdürüyoruz.”