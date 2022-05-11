Haber Giriş: 11 Mayıs 2022 Çarşamba 10:14Son Güncelleme: Kaynak: DHA
İETT otobüsüyle tramvay çarpıştı
İstanbul Fatih'teki Haseki Durağı yakınında raylı yola giren İETT otobüsüyle tramvay çarpıştı.
Haseki Durağı yakınında meydana gelen kazanın ardından bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları devam ediyor.
İlk belirlemelere göre, 6 kişinin yaralandığı kaza dolayısıyla seferlerde aksama yaşanıyor.
Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'mızda geçici bir süre için seferlerimiz, Kabataş-Yusufpaşa ve Bağcılar-Fındıkzade istasyonları arasında yapılmaktadır." ifadesi kullanıldı.
Etiketler: İETT Trafik Kazası
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