Şanlıurfa’da Haliliye Belediyesi zabıta ekipleri, ilçede gıda satışı yapan iş yerlerine yönelik rutin olarak yürüttüğü çalışmalar çerçevesinde Mimar Sinan Mahallesi'ndeki bir kasapta denetimde bulundu.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne bağlı veteriner hekimlerinin de eşlik ettiği denetimde, zabıta ekipleri satışa hazır karkas ette kokuya rastladı. Denetimini çok yönlü yürüten zabıta ve veteriner hekimler, dolaplarda bulunan sakatat ve kıyma etlerde de aynı duruma rastladı.

[Fotoğraf: İHA]

Etler imha edildi

İmha etmek üzere iş yerindeki 1 ton 250 kilogram bozuk ete el koyan ekipler, iş yeri sahibine de cezai işlem uyguladı.

İş yerini mühürleyen zabıta ekipleri, el konulan etleri kamyonete yükleyerek, imha etti.

[Fotoğraf: İHA]