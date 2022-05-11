Amasya'nın Ziyaret beldesinde iki katlı ahşap evde, belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevler bitişikteki eve de sıçradı. Alevleri gören çevredekiler, durumu itfaiyeye bildirdi.

Olay yerine hızla ulaşan ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Yangında evlerde büyük çapta hasar görülürken, dumandan etkilenen bir kişi tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.