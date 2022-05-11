Haber Giriş: 11 Mayıs 2022 Çarşamba 03:38Son Güncelleme: Kaynak: AA
Otomobil ile minibüs çarpıştı: 2 ölü
[Fotoğraf: İHA]
Hakkari'de otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu biri polis 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.
Sümbül Mahallesi Tekser mevkisinde, ismi henüz öğrenilemeyen polis memurunun kullandığı otomobil ile minibüs çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, UMKE, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 6 kişi ile polis memuru, ekiplerin yardımıyla araçlardan çıkarılarak ambulanslarla Hakkari Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralılardan polis memuru ile minibüste bulunan Kemal Aslan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Etiketler: Hakkari Trafik Trafik Kazası
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