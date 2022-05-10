İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cüdeyde Mahallesi'nde şüphe üzerine bir otomobili durdurmak istedi. Polisin "dur" ihtarına uymayan otomobilden ateş açılması sonucu 2 polis memurunu yaralandı.

Farklı bir otomobille kaçan şüpheliler, daha sonra bir akaryakıt istasyonuna maske ve tabancayla girerek gasp girişiminde bulundu.

Haber verilmesi üzerine olay yerine yönlendirilen 112 Acil Sağlık ekipleri, hayati tehlikesi bulunmayan yaralı polisleri Reyhanlı Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Şüphelilerin olay yerinde terk ettiği araçta 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Güvenlik güçlerinin takibi sonucu şüphelilerden M.F. Kırıkhan ilçesinde gözaltına alındı. Diğer şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.

M.F'nin silahla yağma, hırsızlık, uyuşturucu kullanmak gibi 12 ayrı suçtan 2 yıl 10 ay hapis cezası bulunduğu öğrenildi.

Öte yandan gasp girişimi, akaryakıt istasyonunun güvenlik kameralarınca kaydedildi.